Biežākie higiēnas prasību pārkāpumi. Kā no tiem izvairīties?

Higiēnas prasības uzņēmumiem, kuru darbība ir saistība ar pārtikas ražošanu, tās pārstrādi vai apstrādi, ir pietiekami augstas. Kādi ir biežākie higiēnas un sanitāro prasību pārkāpumi? Kā no tiem izvairīties un kur iegūt vajadzīgās zināšanas?

Nekopta ražošanas tehnika

Tādas ierīces kā friteri, cepšanas krāsnis, mīklu jaucēji, virtuves kombaini, griezēji un visa cita veida tehnika ir regulāri un atbilstoši normām jāmazgā un jādezinficē. Nereti tieši tehnikas nepietiekama kopšana kļūst par iemeslu aizrādījumiem un sodiem, tādēļ svarīgi to kopt atbilstoši prasībām un padarīto fiksēt Sanitārajā žurnālā.



Telpu tīrības pārkāpumi

Grīdu sausā un mitrā uzkopšana, tāpat kā ražošanas tehnikas kopšana, jāveic atbilstoši noteiktajām normām un arī jāfiksē Sanitārajā žurnālā. Katram no telpu veidiem jābūt atsevišķam uzkopšanas inventāram, piemēram, slotai, spainim, mazgāšanas mopam. Arī mazajām lupatiņām un švammītēm jābūt katrai telpai atsevišķām un tās regulāri jāmaina. Telpu uzkopšanas datumi un laiki jāfiksē Sanitārajā žurnālā.

Arī visas darba virsmas ir rūpīgi jāmazgā gan pirms un pēc darba veikšanas, gan tā gaitā. Izmantojiet specializētos šķīdumus atbilstoši to lietošanas instrukcijai un tā iegūsiet labu rezultātu. Veltiet uzmanību arī sienu, durvju un citu plakņu tīrībai. Durvju izliekumos, uz aplodām un citviet sakrājas putekļi un pārbaudes gadījumā par to noteikti tiks saņemts aizrādījums vai at naudas sods.

Pret insektu sietu trūkums

Pārtikas ražošanas telpās logiem ir jābūt aizklātiem ar pret insektu sietiem. Tiem jābūt tīriem un stingri piestiprinātiem, tad aizrādījumu nebūs.

Tieši higiēnas jeb sanitārās prasības ir tas iemesls, kādēļ daudzās kafejnīcās vienīgi tirgo, bet nevis ražo savus produktus, savā virtuvē. Tomēr, ja esat nolēmis nodarboties ar pārtikas ražošanu, droši meklējiet visu vajadzīgo informāciju un Jums izdosies visu izdarīt normām atbilstoši.

Noderīgu informāciju un dažāda veida apmācības var atrast lapā webapmaciba.lv. Šajā vietnē pieejamas apmācības “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”, kuras nepieciešams iziet katram, kurš strādā tiešā saskarsmē ar pārtikas produktiem. Apmācības pieejamas latviešu un krievu valodās un, lai tās uzsāktu ir individuāli jāreģistrējas. Ko var apgūt kursā “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”?

Pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti;

Pārtikas uzraudzība un kontrole Latvijā;

Pārtikas drošība un aizsargātība;

Pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs, un ar pārtiku izplatīto slimību profilakse;

Pārtikas piesārņojums;

Personāla higiēna;

Pārtikas higiēna;

Laba higiēnas un ražošanas prakse, un ar to saistīti pasākumi;

Pārtikas drošības un paškontroles sistēmas principi.

Jūs novērtēsiet daudzās online mācību priekšrocības - jebkurā laikā varēsiet piekļūt mācību materiāliem, pastāvīgi noteikt apmācību tempu un arī ietaupīsiet līdzekļus. Jums vai Jūsu darbiniekiem nebūs jātērē laiku un naudu ceļā, kā arī jārēķinās ar mācību grupas biedriem kā tas ir mācoties klātienē.

Vai zināji?

Viens no Latvijā plašāko publicitāti ieguvušajiem higiēnas un sanitāro normu pārkāpumiem bija 2016. gada rudenī. Amerikāņu ātrās ēdināšanas restorāna "Kentucky Fried Chicken" Rīgas filiāles bijušais darbinieks publiskoja bildes, kurās bija redzama netīrība telpās, kā arī noteikumu neievērošana ēdiena pagatavošanā. Fotogrāfijās atklājās, ka netika tīrītas ne grīdas, ne ēdiena pagatavošanas iekārtas, tāpat netika mainīti milti un ūdens, kuros gatavoja maltītes. Pēc fotogrāfiju publiskošanas Pārtikas un veterinārais dienests veica pārbaudi šajā ēstuvē. Tika sākta administratīvā lietvedība par higiēnas prasību neievērošanu.