Šodien, 3. janvārī, apmācies laiks, sniegs. R vējš 3— 4 m/s. Gaisa temperatūra naktī no -1 līdz -2 grādiem, dienā — no -1 līdz -2 grādiem. Rīt, 4. janvārī, apmācies laiks, sniegs. ZA vējš 6— 10 m/s. Gaisa temperatūra naktī no -4 līdz -5......

(Rakstā ir 1343 simboli...)