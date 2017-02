“Elektropunkts” sāk jaunu iniciatīvu ekoloģiskai e-atkritumu nodošanai “Pārdzimšu par superkompi!”

Uzņēmums “Elektropunkts”, kas specializējas elektronisko atkritumu jeb e-atkritumu savākšanā un utilizācijā, sāk iniciatīvu “Pārdzimšu par superkompi”.

Tās mērķis ir informēt sabiedrību par ļaunumu, kādu videi nodara izgāztuvēs nonākusī elektrotehnika, un labumu, kādu var sniegt tās nodošana kvalitatīvai otrreizējai pārstrādei jeb “upcycling” – pārstrādei par augstākas kvalitātes produktu nekā utilizācijai nodotais.

“Ja vēl neesat dzirdējuši terminu “elektroniskie jeb e-atkritumi”, būtu vērts to iegaumēt, jo katru dienu pasaules izgāztuvēs nonāk tūkstošiem tonnu ārkārtīgi kaitīgu vielu, kas vidē nesadalās, bet turpinās to indēt vēl desmitiem un pat simtiem gadu,” uzsver iniciatīvas idejas autors, SIA “Elektropunkts” vadītājs Sandis Mečajs. Pēc viņa vārdiem, praktiski jebkurš cilvēks mūsdienās rada elektroniskus atkritumus, bet vairākums nezina, kā no tiem atbrīvoties ekoloģiski atbildīgā veidā un pat neapzinās to kaitīgumu.

Kas ir elektroniskie atkritumi?

Elektroniskos atkritumus cilvēce “saražo” ārkārtīgi strauji pieaugošos apjomos, īpaši ņemot vērā, ka daudzviet šādas preces uzskata par izmetamām jau pēc pāris lietošanas gadiem. “Pirmie nāk prātā datori, kurus aizstāj ar jaunākiem modeļiem, bet e-atkritumi ietver arī citas ierīces, tostarp visdažādākos atskaņotājus, drukas un faksa iekārtas, skenerus un miljoniem mobilo tālruņu,” skaidro Mečajs.

Ik gadu nāk klajā jauni un daudzu iekāroti modeļi, vecie kļūst lieki vai vairs nedarbojas, piepildot atkritumu tvertnes ar īstām indes bumbām.

Kāpēc elektroniskie atkritumi ir ārkārtīgi bīstami?

“Paskatoties uz datoru vai mobilo tālruni, tas neizskatās bīstams, ja nu vien neesat saklausījies stāstus par starojuma ietekmi uz veselību,” turpina Sandis Mečajs. Parasti šīs ierīces redzamas tikai no ārpuses un izskatās pavisam nevainīgi, bet tieši “iekšas” visvairāk apdraud vidi, cilvēkus un dzīvniekus.

Elektroniskās ierīcēs ir milzum daudz smago metālu un dažādu ķīmisko savienojumu, kas var saindēt vidi uz daudziem gadiem. Starp tām jāmin varš, dzīvsudrabs, svins, bārs, niķelis un pat arsēns.

Nelielās devās cilvēka organisms šīs vielas izvada, bet lielākā daudzumā briesmas var kļūt nopietnas. E-atkritumos esošie ķīmiskie savienojumi var veicināt vēža, diabēta, kognitīvās funkcijas un orgānu darbības traucējumus.

Kā ekoloģiski atbildīgi atbrīvoties no e-atkritumiem?

“Ekoloģiski drošā veidā atbrīvojoties no e-atkritumiem, katrs cilvēks var nepārspīlējot tieši piedalīties sevis un visas planētas glābšanā. SIA “Elektropunkts” ne tikai savāc un droši pārstrādā e-atkritumus, bet pat samaksā par to nodošanu,” uzsver Mečajs. Viņaprāt, svarīgāka par samaksu gan ir apziņa, ka neesi piesārņojis jau tā daudz cietušo vidi.

“Ja vēlies pievienoties iniciatīvai par drošu atbrīvošanos no e-atkritumiem “Pārtapšu par superkompi”, apmeklējiet vietni www.elektropunkts.lv, kur uzzināsiet sev ērtāko veidu, kā tikt vaļā no vecā datora vai jebkā cita, kas jums vai jūsu uzņēmumam vairs nav vajadzīgs, tieši otrādi, aizņem vietu un krāj putekļus,” informē Mečajs.

Kāpēc “Pārdzimšu par superkompi?”

Vecas elektroniskas iekārtas ne tikai tiek otrreizēji pārstrādātas. Vēl labāk – tās kļūst nevis par plastmasas mēbelēm vai nevērtīgiem dzelžiem. Elektroniskie atkritumi tiek pārstrādāti, atdalot smagos metālus, un no sasmalcinātām elektrokomponentēm iegūtos materiālus izmanto jaunu, daudz jaudīgāku un modernāku datoru ražošanā.

“Pietiks ar dažām minūtēm, lai apmeklētu vietni www.elektropunkts.lv un noskaidrotu, kā dabai draudīgos, bet modernajai datoru industrijai vērtīgos lūžņus nodot pārstrādei,” aicina Mečajs, ar gandarījumu atzīstot, ka iniciatīvai pievienojas arvien vairāk Latvijas lielo uzņēmumu, skolu un pašvaldību.

Kuri Latvijas uzņēmumi, skolas un pašvaldības jau pievienojušies?

SIA “Elektropunkts” ar lepnumu par saviem sadarbības partneriem jau dēvē lielos uzņēmumus telekomunikāciju un interneta mediju nozarēs, atsaucīgas zaļajām idejām ir arī Rīgas, Jelgavas un citu pilsētu pašvaldības. Apmierināti ir arī Dailes teātra pārstāvji, kuriem “Elektropunkts” palīdz savākt izmantotas baterijas, kādu teātrī ir daudz.



Par SIA “Elektropunkts”

Uzņēmums nodarbojas ar elektronisko atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kā arī nogādi specializētās pārstrādes vietās. Par nolietoto elektropreču nogādi utilizācijas punktos mūsu klienti saņem atlīdzību. Iepriekš vienojoties, piedāvājam arī bezmaksas iekārtu aizvešanu no jūsu mājām vai biroja.