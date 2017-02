Šonedēļ visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta 112 diena

Ik gadu 11.februārī visā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa 112 dienu, kuras ietvaros tiek organizētas vairākas informatīvās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs.

Šoreiz 112 dienas ietvaros 10.februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas izglītos vairākus tūkstošus 7.-9.klašu skolēnus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112 un par sarunu kultūru zvanot uz 112. Līdztekus jauniešiem tiks atgādināts par to, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis sākotnēji to nofotografēt. Pie tam, 112 dienas ietvaros daudzās Latvijas skolās tiks izvietoti informatīvie plakāti, kā arī informatīvie materiāli un videoklipi par tālruņa numuru 112 tiks izvietoti VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” telpās un SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskajos transportlīdzekļos.

Latvijā vienotais ārkārtas notikumu numurs 112 darbojas jau 20 gadus. Piezvanot uz 112, persona var sazināties glābšanas dienestiem – Valsts policiju, VUGD, Neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī Gāzes dienestu. 112 ir sazvanāms 24/7 un zvans ir bez maksas. Šobrīd Latvijā ik dienu strādā 20 dispečeri, kuri vidēji diennaktī saņem 3500 zvanus ar lūgumiem palīdzēt. 2016.gadā kopā apstrādāti vairāk kā 1294000 ienākošie 112 zvani.