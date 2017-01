2017.gadā Autotransporta direkcija plāno palielināt kontroles apjomu

2016.gadā Autotransporta direkcija veikusi gandrīz 1200 pārbaužu reģionālo maršrutu autobusos, un tas ir par 74% vairāk, salīdzinot ar 2015.gadu. No visām veiktajām pārbaudēm pārkāpumi konstatēti 17% gadījumu, kā rezultātā pārvadātājiem tika piemērots līgumsods. Izplatītākie pārkāpumi ir saistīti ar biļešu tirdzniecību, reisu izpildes kārtību un kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu pieturvietās. Kontroles autobusos veic arī paši pārvadātāji, un pārvadātāju kontrolieri ir tiesīgi piemērot pasažieriem naudas sodu. Autotransporta direkcija plāno palielināt autobusu kontroļu apjomu arī 2017.gadā.

2016.gadā tika pārbaudīti regulārie pasažieru pārvadātāji, kuri ir noslēguši līgumu ar Autotransporta direkciju par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu konkrētos maršrutos. No nepilniem 1200 veikto kontroļu pārkāpumi tika konstatēti 17% gadījumu, kā rezultātā Autotransporta direkcija pārvadātājam piemērojusi līgumsodu. Izplatītākie pārkāpumi ir biļešu tirdzniecības pārkāpumi, piemēram, biļetē norādītā pieturvieta nesakrīt ar pasažiera nosaukto pieturu, autobusa vadītājs ir iekasējis naudu no pasažiera, bet nav izsniedzis biļeti. Tāpat tika konstatēts, ka pērn netika izpildīti atsevišķi reisi, vairākās pieturvietās netika uzstādītai kustības saraksti un brauciena laikā transportlīdzeklī neatradās visi nepieciešamie dokumenti, piemēram, licenču kartīte vai apliecinājums.

“Pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem tiek mērīts, ņemot vērā izsniegto biļešu skaitu pasažieriem. Nereti iedzīvotāji šoferim samaksā, bet biļeti nepaņem, domājot, ka tas palīdzēs darbiniekam gūt papildu peļņu, tomēr pasažieri, iespējams, neapzinās, ka tādējādi viņi riskē ar to, ka maršrutā varētu tikt samazināts reisu skaits. Tāpat arī pats pasažieris var tikt sodīts, neskatoties uz to, ka par braucienu it kā ir samaksājis. Ja iedzīvotāji nelūdz autobusa vadītājam izsniegt biļeti, mēs iegūstam nepilnīgus datus par pārvadāto pasažieru skaitu katrā konkrētajā reisā, un diemžēl esam saskārušies ar gadījumiem, kad neatbildīgu pasažieru un negodprātīgu autobusu vadītāju darbības rezultātā nākas slēgt kādu maršrutu vai reisu, neskatoties uz to, ka realitātē pēc tiem bijis pieprasījums,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija pārbauda pārvadātāju sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību noslēgtā līguma nosacījumiem. Savukārt paši pārvadātāji regulāri veic kontroles, pārbaudot ne tikai sava darbinieka – autobusa vadītāja – darbu, bet arī pasažieru godaprātu. Ja pārvadātāja veiktās kontroles laikā tiek konstatēts, ka pasažierim brauciena laikā nav biļetes vai tā nav atbilstoša, pasažierim var tikt piemērots naudas sods, kas var sasniegt pat 20 eiro.

Lai samazinātu pārkāpumu gadījumus, Autotransporta direkcija jau 2015.gadā pievērsās autobusa biļešu kontroles pastiprināšanas jautājumam. 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, veikto pārbaužu skaits autobusos tika palielināts par aptuveni vienu trešdaļu, bet šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, – par 74%. Plānots, ka reģionālo maršrutu autobusos veikto pārbaužu apjoms tiks palielināts arī 2017.gadā.