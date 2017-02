Aizkrauklē 17. un 18. martā notiks “PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENAS – 2017”

Ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Aizkraukles novada pašvaldība jau 6. reizi Aizkrauklē rīko “Pārnovadu uzņēmēju dienas”, šogad tās notiks 17. un 18. martā – informē Aizkraukles novda pašvaldība.

Uzņēmēju diena Aizkrauklē ik gadu kļūst arvien populārāka. 2016. gadā tajā piedalījās 179 dalībnieki no visas Latvijas. Kopā tika aizpildīti 390 tirdzniecības metri. Piedalījās 35 skolēnu mācību uzņēmumi, kopskaitā 71 jaunietis no 15 dažādām Latvijas skolām. Dalībnieki Aizkrauklē ieradās no Rīgas, Jēkabpils, Lielvārdes, Madonas, Viesītes, Ogres, Krāslavas, Jelgavas, Gulbenes, Bauskas, Dobeles pat no Liepājas, Valmieras, Rēzeknes un no citiem Latvijas novadiem. Protams, kupls pulks arī no kaimiņu — Skrīveru, Kokneses, Jaunjelgavas un Pļaviņu novadiem, arī sadarbības partneri no Biržiem Lietuvā. Pasākumu apmeklēja vairāki tūkstoši apmeklētāju.



Šogad pasākums notiks divas dienas. 17. martā ikviens aicināts piedalīties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā “Izaugsmes dienā 2017”, kas ir platforma un domnīca uzņēmēju, NVO, jauniešu un citu iesaistīto grupu izaugsmes, domāšanas un jaunrades veicināšanai ar mērķi pilnveidot ikdienā veicamos darba procesus uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sabiedriskajā darbībā. “Izaugsmes diena 2017” notiks Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, no pulksten 10.00 līdz 17.00. Šīs dienas mērķis ir provocēt domāšanu un veidot atziņas kopīgai līdzdarbībai pašvaldības izaugsmes veicināšanā. “Izaugsmes dienas” ietvaros tiks rīkotas paralēlas meistarklašu, semināru un lekciju sesijas četrām dažādām mērķauditorijām: 1) uzņēmēji un NVO, 2) pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji, 3) izglītības un kultūras darbinieki, pedagogi; 4) vidusskolēni un jaunieši.

Otrajā dienā, 18. martā, Aizkraukles sporta centrā no pulksten 9.00 līdz 15.00 notiks jau tradicionālā “Izstāde - gadatirgus 2017 , kurā aicināti piedalīties uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri, skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. Dienas gaitā dalībniekus aicinām prezentēt savus produktus un pakalpojumus, sniegt konsultācijas, organizēt konkursus, loterijas, degustācijas un produkcijas tirdzniecību.

Izstāde - gadatirgus ir vieta, kur notiek pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. Atraktīvāko stendu īpašnieki tiek apbalvoti ar specbalvām. Pasākumā uzņēmēji saņem pateicības balvas no Aizkraukles novada pašvaldības 9 nominācijās. Nosakiet uzvarētāju nominācijā “Draudzīgākais klientam 2017”, izvirzot sev tīkamāko Aizkraukles uzņēmēju un balsojot kultūras namā un “Iga centrā”! Sekojiet līdzi citām balsošanas iespējām www.aizkraukle.lv!



Uzņēmējiem, kuri piedalīsies pasākuma abās dienās, būs iespēja iegūt ielūgumus uz tradicionālo neprofesionālo dziedātāju konkursa “Klusie ūdeņi” koncertu un balli 17. marta vakarā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Aizkraukles TIP palīdzēs jums noorganizēt naktsmītnes Aizkrauklē vai tās apkārtnē.

Lai pieteiktu dalību “Izaugsmes dienā -2017”, sūtiet pieteikumu brīvā formā uz info@aizkraukle.lv. Lai pieteiktu dalību “Izstādē – gadatirgū”, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (nolikuma pielikums Nr 1.) un nosūtīt uz e-pastu dome@aizkraukle.lv vai iesniegt to Aizkraukles novada pašvaldības kancelejā līdz 7. martam.

Pasākuma programma, nolikums un pieteikuma anketa atrodama www.aizkraukle.lv. Pasākuma koordinatore ir Ieva Erdmane, t. 27717311, e-pasts: ieva.erdmane@inbox.lv



“Izaugsmes diena 2017”

17.martā Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21.

9.00-10.00 - dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija;

10.00 -10.15 - pasākuma atklāšana;

10.15.-11.00 - tīklošanās ieteikumi jūsu mērķu sasniegšanai (J.Romanovičs);

11.00 – 13.00. - dalībniekiem iespēja sadalīties interešu grupās;

13.00.- 13.40. - kafijas pauze;

13.40.-15.00 - dalībniekiem iespēja sadalīties interešu grupās;

15.30. – 17.00 - dienas noslēgums. Lekcija – diskusija ar īpašo vakara viesi (visiem kopā).

1.grupa - uzņēmēji un NVO pārstāvji. Tēma - “Izaugsme biznesam un NVO”.

Šī aktivitāte sniedz ieskatu uzņēmējdarbības vides attīstības tendencēs, finansējuma un citu investīciju piesaistes aktuālajām iespējām. Pasākuma otrajā daļā notiks 2 meistarklases, kurās tiks sniegti vērtīgi analītiskās, tīklošanās, zināšanas vadības un uzvedības ekonomikas rīki un atziņas, kurus dalībnieki varēs pielietot savā ikdienā. Aktivitāte veicina uzņēmējspēju un uzņēmējdarbības attīstību, radošumu un sadarbības spējas.

11.00. -11.30 - ieskats biznesa perspektīvās 2017.-2020. (A.Plotkāns);

11.30.- 12.00 - investīciju piesaiste, ES fondi un citas iespējas attīstībai (R. Minkevičs);

12.00 -13.00 - meistarklase “Uzvedības ekonomika” (R. Ķīlis);

13.40.-15.00 - meistarklase “Zināšanu vadība” (J.Kļaviņš)

2.grupa – Izglītības un kultūras darbinieki. Tēma – “Izaugsme Izglītībai un kultūrai”.

Šī aktivitāte ļaus tās dalībniekiem aplūkot savu darbu no citām šķautnēm, sniedzot vērtīgus padomus efektīvai, uz klientu vērstai domāšanai un rīcībai. Pasākumā notiks divas meistarklases, kurās tiks sniegtas domāšanu provocējošas atziņas par ikdienas darbu jēgu, klienta jēdzienu, darba efektivitātes uzlabošanu, neesot pretrunā ar personīgām vērtībām.

11.00.-12.15 - meistarklase: “Kā būt vērstam uz klientu un nebūt pretrunā ar sevi?” (J. Romanovičs)

12.20. – 13.30 - izglītības iestādes tēla veidošana klientu piesaistīšanai un uzturēšanai (J. Kļaviņš)

3.grupa - pašvaldību darbinieki, iestāžu vadītāji, tēma – “Izaugsme pašvaldībai”

Šīs aktivitātes mērķis ir aktualizēt publiskās pārvaldes darba efektivitātes aspektus, iepazīstināt pašvaldības un tās iestāžu vadītājus un darbiniekus ar LEAN vadības pamatprincipiem un to pielietojumu pašvaldības darbā, sniedzot praktiskus rīkus, padomus un labās prakses piemērus no citām Latvijas pašvaldībām darba efektivitātes uzlabošanai meistarklasē notiks ne tikai teorētiskais ieskats, bet arī uz procesu efektivitāti un kolektīva saliedēšanu vērsti praktiskie uzdevumi.

13.00 – 15.00 - meistarklase: “LEAN pašvaldība: gudrāks darbs”;

4.grupa – vidusskolēni un jaunieši, tēma – “Izaugsme jaunatnei”;

11.00. – 11.45 - meistarklase “Uzvedības ekonomika” (R. Ķīlis);

11.45. -13.00 - “Kā radīt un attīstīt biznesa ideju” (A. Plotkāns).



“Izstāde – gadatirgus 2017”

18. martā Sporta centrā

09.00.- 15.00 - ražotāju, amatnieku, lauksaimnieku, uzņēmēju darbu izstāde – gadatirgus. Prezentācijas, degustācijas, konsultācijas un tirgošanās;

09.30 – 10.30 - pasākuma atklāšana un novada uzņēmēju godināšana;

11.00 – 12.00 - Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas;

12.00 - atraktīvāko stendu un mācību uzņēmumu apbalvošana.

Nolikums un pieteikuma anketa www.aizkraukle.lv