Aizkrauklē tiks atklāti divi jauni eksperimentālie reisi

Atsaucoties Aizkraukles iedzīvotāju ierosinājumam, no 2017.gada 16.janvāra AS "CATA" apkalpotajās maršrutā Nr.6124 Aizkraukles stacija–Aizkraukles autoosta un Nr.6135 Aizkraukles autoosta–Aizkraukles stacija tiks atklāti divi jauni eksperimentālie reisi. Četru mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot eksperimentālo reisu rezultātus, tiks lemts par to iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā - "Staburagu" informē Zane Plone, valsts SIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību vadītāja.

Maršrutā Nr.6124 Aizkraukles stacija–Aizkraukles autoosta tiks atklāts jauns reiss – autobuss turpmāk no Aizkraukles stacijas izbrauks arī plkst.17.55. Savukārt maršruta Nr.6135 Aizkraukles autoosta–Aizkraukles stacija autobuss no Aizkraukles stacijas izbrauks arī plkst.17.40 (pirms tam izbrauca plkst.17.45) un 17.55. Tādējādi pasažieri, kuri ir atbraukuši ar vilcienu vai plāno doties ar to tālāk, varēs ērtāk pārsēsties transportlīdzeklī.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.