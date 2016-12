Aizkraukles novada dome veic grozījumus Civilās aizsardzības komisijas sastāvā

Ņemot vērā AS “Latvenergo” iesniegumu par atbildīgo darbinieku deleģēšanu pašvaldības Civilās aizsardzības komisijā, Aizkraukles novada dome nolēma no Aizkraukles novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas locekļa pienākumiem atbrīvot Dzintaru Ostaņēviču un apstiprināt AS “Latvenergo” Pļaviņu HES tehnisko direktoru Andri Zēģeli.

Pārējais sastāvs paliek nemainīgs. Komisijas priekšsēdētājs ir Aizkraukles novada mērs Leons Līdums, viņa vietnieks — VUGD Aizkraukles daļas komandieris Guntars Laukazīle, komisijā darbojas 11 locekļi — Aizkraukles pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bāliņš, Aigars Zupa (AS „Sadales tīkls” Aizkraukles nodaļa), Ēriks Vizulis (SIA “Aizkraukles slimnīca”), Eduards Tumeļkāns (Valsts Vides dienesta Madonas RVP), Ingus Manfelds (ZS 55. kājnieku bataljons), Ilmārs Gūtmanis (Valsts Meža dienesta Sēlijas virsmežniecība), Gudruna Vectirāne (SIA “Aizkraukles ūdens”), Arkādijs Kuzņecovs (SIA “Aizkraukles ūdens”), Renārs Dreijers (VP Zemgales RP Aizkraukles iecirknis), Modris Bite (SIA “Lauma A”), Einārs Zēbergs (Aizkraukles novada pašvaldība).