Divi maršruti Aizkraukles novadā tiks pieskaņoti vilciena kustību sarakstam

Pieskaņojot reģionālo autobusu maršrutus vilciena kustību sarakstam un uzlabojot Aizkraukles iedzīvotāju iespējas ērtāk nokļūt Aizkraukles stacijā, no 2017. gada 13. februāra gaidāmi grozījumi AS CATA apkalpotajā maršrutā Nr.6119 Aizkraukles stacija–Jaunjelgava un Nr.6135 Aizkraukles autoosta–Aizkraukles stacija–Aizkraukles autoosta.

Turpmāk maršruta Nr.6119 Aizkraukles stacija–Jaunjelgava autobuss no Aizkraukles stacijas katru dienu izbrauks plkst.18.55 un 20.15 (pirms tam – plkst.19.05 no pieturas Mēness iela un plkst.20.25 no stacijas), savukārt no pieturvietas Jaunjelgava – plkst.19.25 un 20.45 (pirms tam – plkst.19.35 un 20.55). Maršruta Nr.6135 Aizkraukles autoosta–Aizkraukles stacija–Aizkraukles autoosta autobuss, kas no Aizkraukles autoostas izbrauc plkst.18.35, brauks līdz Aizkraukles stacijai un pēc tam pasažieru pārvadājumus tas nodrošinās līdz Jaunjelgavai.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.