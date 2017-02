Ievieš abonementa kartes autobusos

No šī gada janvāra pasažieru pārvadātājas AS “CATA” 39 apkalpotajos maršrutos Aiz­kraukles reģionā pasažieri var iegādāties elektroniskās abonementa kartes, kas ļauj saņemt arī braukšanas maksas atlaides.

Pasažieri var iegādāties 10 līdz 19 braucienu, 20 līdz 35 braucienu un 35 un vairāk braucienu biļetes, saņemot attiecīgi 10, 15 un 20% atlaidi. Piemēram, piecu dienu abonements 10 braucieniem (turp un atpakaļ) ļauj iegūt 15% atlaidi. Ja maršrutā Aizkraukle—Skrīveri 10 braucieni turp un atpakaļ maksā 10 eiro, tad ar abonementa karti tas būtu 8,50. Braucienu skaita biļetes derīgas 30 dienas no pirmā brauciena reģistrēšanas brīža.

Lai iegādātos abonementa karti, jādodas uz uzņēmuma Aizkraukles filiāli Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 1 (tālrunis 65122635). Maksa par kartes iegādi ir viens eiro, taču turpmāk to papildināt var bez maksas. Izsniedzot karti, tā tiek reģistrēta, un cilvēks saņem arī kvīti, kurā norādīts izvēlētais braukšanas maršruts.

Šobrīd abonementa biļetes var izmantot 188 CATA apkalpotajos maršrutos.





Papildu informācija par elektroniskās abonementa kartes izmantošanas iespējām pieejama CATA mājaslapā "www.cata.lv".





Par a.s. CATA

CATA šobrīd ir sešas filiāles: Limbažos no 1959.gada, Ainažos no 1972.gada, Siguldā no 1974.gada, Saulkrastos no 1974.gada, Ērgļos no 1986.gada un Aizkrauklē no 2016.gada. CATA apkalpo 148 maršrutus, vidēji dienā izpildot 571 reisu.

AS CATA dibināta 1954.gada 2.aprīlī. Pēc neatkarības atjaunošanas uzņēmums tika pārveidots par valsts akciju sabiedrību CATA. Ar Ministru kabineta 1998.gada 6.maija rīkojumu CATA akcijas tika nodotas Cēsu un Limbažu rajona padomju īpašumā.

2009.gadā Cēsu un Limbažu rajona padomēm piederošās CATA akcijas tika nodotas 12 novadu pašvaldībām - Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldībām.

CATA apgrozījums 2015.gadā bija 10,94 miljoni eiro un uzņēmums guva 108 674 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.