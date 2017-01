Investējot vairāk nekā 1 miljonu eiro, AS “VIRŠI-A” atklāj modernāko degvielas uzpildes staciju tīklā

Lielākais pašmāju degvielas tirgotājs AS “VIRŠI-A”, investējot vairāk nekā 1 miljonu eiro, atklājis līdz šim modernāko degvielas uzpildes staciju tīklā – DUS “Mārupe” Mārupes novadā. Līdz ar jaunās stacijas atklāšanu uzņēmums ieviesis inovāciju degvielas uzpildē, paredzot degvielas uzpildes sistēmas integrāciju.

Šobrīd šī ir jau 55. degvielas uzpildes stacija “VIRŠI-A” tīklā un 10. stacija Rīgas rajonā. Šis stratēģiskais projekts ir tapis, īstenojot partnerattiecības ar SIA “Gulf Petrol RE”.

DUS “Mārupe” ir pirmā stacija ne tikai “VIRŠI-A” tīklā, bet Latvijā kopumā, kur izstrādāta vienota degvielas uzpildes sistēma. Tas nozīmē, ka jebkurā degvielas uzpildes saliņā vienuviet ir pieejams 95. un 98. markas benzīns, dīzeļdegviela, auto gāze, kā arī AdBlue degvielas sūknis un logu mazgāšanas šķidruma sūknis. Līdz šim šāda sistēma Latvijas degvielas uzpildes stacijās nav ieviesta, kur vienuviet visa nepieciešamā degviela un autogāze kā vieglajām, tā kravas automašīnām ir pieejama vienā degvielas uzpildes iekārtas sistēmā.

Jānis Riekstiņš, AS “VIRŠI-A” valdes priekšsēdētājs: “Pirms gada, atklājot staciju Salaspilī, mēs noteicām uzņēmuma nākotnes attīstības standartu mūsu tīkla stacijām, paredzot inovatīvu staciju izveidi ar pilnu pakalpojumu un servisu klāstu mūsu klientiem. Esmu patiesi priecīgs, ka šodien varam atklāt vēl vienu stratēģiski nozīmīgu projektu, kas simbolizē gan uzņēmuma attīstību nākotnē, gan uz klientiem orientēto uzņēmuma domāšanu. Zīmola pozīciju stiprināšana Pierīgā ir un būs viens no uzņēmuma galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem tuvāko gadu laikā. Vēlos teikt lielu paldies visiem, kas piedalījās šī projekta izstrādē.”

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka jaunā stacija padarīs ne tikai Mārupes novada iedzīvotāju, bet arī citu autobraucēju ikdienu daudz ērtāku: “Mārupes novads aug un attīstās, arī novada iedzīvotāju un viesu vajadzības pēc infrastruktūras objektiem aug, tādēļ priecē katrs jauns objekts un uzņēmēju iniciatīvas. Tiešām ticu, ka iedzīvotāji novērtēs “VIRŠI-A” jaunās degvielas uzpildes stacijas esamību un tā padarīs Mārupes novada iedzīvotāju un autoceļa P 132 autobraucēju ikdienu komfortablāku.”

Projekta teritorijā ir izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša degvielas uzpildes stacija, paredzot moderni plānotu veikala un kafejnīcas zonas izvietojumu, stāvlaukumu vieglajām un kravas automašīnām un ērtas degvielas uzpildes iespējas. Tāpat tuvākajā laikā DUS teritorijā plānots izveidot arī automazgātuvi, tādējādi nodrošinot klientiem modernu, augstas kvalitātes auto mazgāšanu.

Plašajā 140 m2 veikalā klientiem ir pieejams daudzveidīgs preču sortiments, kur iespējams iegādāties dažāda veida karstās un aukstās uzkodas un dzērienus, kā arī preces automašīnas apkopei. Salīdzinot ar citām stacijām, šī ir pirmā, kur izveidota īpaši lielāka kafejnīcas zona, kas klientiem nodrošinās papildu ērtības, ieturot maltīti vai atpūšoties, esot ceļā. Veikala un kafejnīcas sortimentā pieejams arī plašs “VIRŠI-A” privātā preču zīmola klāsts – kafija un kafijas dzērieni, sviestmaizes un karstmaizes.

DUS “Mārupe” klientiem ir atvērta visu diennakti (24/7).



Par AS “VIRŠI-A“

AS “VIRŠI-A” ir lielākais pašmāju degvielas tirgotājs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Latvijas degvielas tirdzniecības nozarē. Šobrīd “VIRŠI-A” tīklā ir 55 DUS, no kurām 51 ir pilna servisa, un tajā strādā vairāk nekā 400 darbinieki visos Latvijas reģionos.