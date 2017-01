Kā nokļuvāt darbā? (Papildināts)

Šodien, 4. janvārī, tā putina, ka sniega dēļ grūti redzēt ceļu gan braucējiem, gan kājāmgājējiem.

Ceļi, ielas un trotuāri, ja arī tiek notīrīti, ātri vien tiek atkal aizputināti.

Kādi šodien ir ceļi jūsu apkārtnē? Kā nokļuvāt darbā vai kur citur, kur šodien bija jānokļūst? Kad uz ceļiem, ielām redzējāt sniega tīrītāju? “Staburags” aicina jūs rakstīt un sūtīt savas fotogrāfijas online@staburags.lv! Publicēsim šeit portālā.

Pirms pusdienlaika saņēmām fotogrāfijas no Seces — llze informē, ka šorīt zvanījusi priekšniecībai, jo netiek uz darbu. "Viss ir tā aizputināts, ka man ar savu automašīnu bail braukt, negribu iebraukt grāvī, kā tas vienreiz jau gadījās," viņa stāsta. "Ceļus tīra, bet ko tas līdz, tūlīt vējš tos aizputina un jātīra atkal. Tomēr ir kāds labums — tie, kas agrāk brauca ar 100 kilometriem stundā, tagad kļuvuši pavisam prātīgi un brauc lēnām."

Jautājām, ko atbildēja priekšniecība? "Mani solīja atlaist no darba," stāsta Ilze, gan piebilstot, ka tas esot bijis tikai joks.



Kāda zalviete mums stāsta, ka šorīt kā par brīnumu autobuss bija pienācis ļoti laicīgi, viņa par to bijusi ļoti izbrīnīta. Kāda koknesiete teic, ka autobuss kavējies tikai dažas minūtes, bet tā esot parasti.



Pastniece no Staburaga pagasta pastāstīja: “Vismaz man šodien ir darbam nepiemēroti apstākļi! Bet ziemai esmu gatava — mašīnas bagāžniekā man ir lāpsta! Pie katras pastkastītes jāņem rokā sniega lāpsta un jārokas ārā no kupenas. Sanāca strādāt ilgāk, bet sūtījumus tomēr visur piegādāju. Lielceļu no rīta no sniega notīrīja, pēc pāris stundām tāpat bija aizputināts. Nespējām samainīties ceļā ar busiņu, abi iebraucām sniega kupenā katrs savā ceļa malā. Un abi kolektīvi pastrādājām ar lāpstu.”