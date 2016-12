Mainīta maršruta Rīga–Jaunjelgava–Aizkraukle shēma un autobusa izbraukšanas laiks

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājas grozījumi maršrutā Nr.7491 Rīga–Jaunjelgava–Aizkraukle. Turpmāk autobuss Rīgā iebrauks pār Rīgas hidroelektrostacijas (HES) tiltam, bet, braucot pār Dienvidu tiltu, – izbrauks no Rīgas. Tādējādi tiks veiktas izmaiņas arī autobusa izbraukšanas laikos no pieturvietām.

Maršrutā Nr.7491 Rīga–Jaunjelgava–Aizkraukle ir četri reisi – autobuss no Rīgas autoostas izbrauc plkst.14.50 (no otrdienas līdz piektdienai) un 17.25 (svētdienās), bet no Aizkraukles autoostas – plkst.6.15 (no otrdienas līdz piektdienai) un 14.50 (svētdienās).

Autotransporta direkcija aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar AS CATA, zvanot pa tālruni 65122635 vai rakstot uz e-pasta adresi cata@cata.lv.