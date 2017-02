Nedēļas nogalē Ērgļos norisināsies Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls

Šodien, 31. janvārī, noslēdzas skolu komandu reģistrācija dalībai festivālam, kas norisināsies Ērgļos un Viešūra kalnā 3. un 4. februārī, piedāvājot gan plašu sporta sacensību, gan izklaižu programmu.

Šobrīd ziemas festivālam, kas norisināsies jau šajā nedēļas nogalē, pieteikušās vairāk nekā 100 skolu komandas no visas Latvijas. Visplašāk šogad festivālā, kurā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas skolēns vecumā no 10 līdz 19 gadiem, būs pārstāvēti Rīgas un Vidzemes reģioni. Īpaši lielu interesi dalībai festivālā organizatori saņēmuši no Rīgas, Daugavpils un Cēsu skolām. Šogad skolu komandas visaktīvāk pieteikušās distanču slēpošanas, kalnu slēpošanas un slidošanas sacensībām.

Festivāla programmā šogad iekļautas gan sacensības vairākos ziemas sporta veidos, gan paraugdemonstrējumi kērlingā, gan Dronu skola, kā arī dīdžeju seti sportiskās noskaņas uzturēšanai. Pirmo gadu festivāla vēsturē notiks Lielā skolu stafete un ziemas orientēšanās sacensības. Pirmo reizi programmā iekļauti arī paraugdemonstrējumi kērlingā, dodot iespēju visiem festivāla dalībniekiem iemēģināt roku šajā olimpiskajā sporta veidā.

Festivāla organizatori aicina dalībniekus piedalīties arī video un DJ konkursos, izmantot iespēju laimēt motivējošas balvas. Festivāla dīdžeja konkursa dalībniekiem būs iespēja uzstāties ar savu setu festivāla laikā, savukārt uzvarētājskola videokonkursā saņems GoPro kameru.

Pasākuma pirmajā dienā skolēni tiks aicināti arī apmeklēt fotogrāfa Ilmāra Znotiņa informatīvo lekciju par sporta foto žanru, specifiku un izaicinājumiem. Lekcijas laikā fotogrāfs arī pastāstīs visiem interesentiem par foto konkursu, kas norisināsies festivāla laikā.

Pateicoties LMT atbalstam, festivāla dalībnieku ģimenēm, klasesbiedriem, draugiem un citiem interesentiem būs iespēja sekot līdzi festivāla notikumiem lietotnē LMT Straume.

Par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu:

Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla mērķis ir popularizēt ziemas sporta veidus, sekmēt jaunatnes sporta attīstību Latvijā, veicināt vispārizglītojošo skolu un vietējo pašvaldību iesaistīšanos jaunatnes sporta aktivitātēs, un motivēt tās atbalstīt jaunatnes sportu.

1992. gadā Latvijā notika pirmās Latvijas jaunatnes Olimpiskās dienas vasaras sporta veidos, bet pēc diviem gadiem – ziemas sporta veidos. Pirmo reizi skolas vecuma sportistiem bija iespēja piedalīties sacensībās ar atklāšanas un noslēguma ceremoniju, Olimpiskās lāpas aizdegšanu un Olimpiskā karoga pacelšanu.

Latvijā 2013. un 2016. gadā tika pārspēti februāra maksimālās gaisa temperatūras rekordi, tādēļ Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls tika atcelts nepiemēroto laikapstākļu dēļ. Ar Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla nolikumu iespējams iepazīties var LSFP.lv.

2017. gada Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla organizatorisko vadību nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Ērgļu novada pašvaldību, Viešūra kalnu un festivālā pārstāvēto sporta veidu federācijām.