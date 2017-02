Pēc diskusijām atbalsta algas palielināšanu līdz 1200 eiro Upīša Skrīveru vidusskolas direktoram

No šodienas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora Alda Rakstiņa atalgojums ar pašvaldības atbalstu palielināts no 1050 līdz 1200 eiro, pēc diskusijām lēmuši Skrīveru novada domes deputāti.

1050 eiro tiek maksāti no valsts mērķdotācijām, bet 150 eiro no pašvaldības budžeta. Par algas palielināšanu par 150 eiro mēnesī no pašvaldības budžeta domes sēdē izvērtās diskusijas.

Kā liecina domes sēdes video ieraksts, vēlētāju apvienības "Par diženu novadiņu" deputāts Udo Pērsis direktoram veltīja kritiku saistībā ar Eiropas Savienības fondu atbalstīto projektu kūtru īstenošanu. Tāpat deputāts norādīja uz samazinājušos skolēnu skaitu un aicināja piešķirt vienreizējo prēmiju, kas direktoru motivētu darbam.

Viņam piekrita arī cits "Par diženu novadiņu" pārstāvis Jānis Brokāns, norādot arī, ka kopā ar piemaksām par citiem pienākumiem direktors saņem ap 1700 eiro algu, kas nav maz.

Domes priekšsēdētājs Andris Zālītis ("Mēs Skrīveriem") skaidroja, ka atalgojums tiek paaugstināts, jo palielinājies darba apjoms, kolektīvs gatavojas jaunas kompetenču pieejas ieviešanai mācību procesā.

Pēc diskusijām deputāti algas palielināšanu atbalstīja.