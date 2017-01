Piesniguši koki un to zari izraisa elektroapgādes traucējumus

Šorīt, 4.janvārī, kad lielākajā daļā valsts teritorijā ilgstoši snieg un putina, bet brāzmās vējš jūras piekrastē sasniedz 23 metrus sekundē, ievērojami elektroapgādes traucējumi nav reģistrēti. AS „Sadales tīkls” operatīvais personāls seko līdzi meteorologu prognozēm un situācijai elektrotīklā, nodrošinot gatavību nepieciešamības gadījumā novērst iespējamos sniegputeņa un spēcīgā vēja izraisītos elektrotīkla bojājumus, kuri var rasties dienas laikā. Uzņēmums strādā pastiprinātā režīmā, mobilizējot speciālās tehnikas vienības un papildus elektromontieru brigādes, kas iesaistīsies elektrotīkla bojājumu likvidēšanā, ja tas būs nepieciešams.



Šorīt ap plkst. 9 elektroapgāde traucēta aptuveni 300 klientiem: Talsu novadā elektroapgādes traucējumi ir 77 klientiem, Bauskas novadā – 72 klientiem, Ludzas novadā - 45, Vaiņodes novadā – 41 klientiem, un tiek veikts aktīvs darbs, lai pēc īsākā laikā atjaunotu elektroapgādi visiem iedzīvotājiem. Elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa piesniguši koki un to zari, kuri, nespējot noturēt sniegu, lūst un spēcīgā vēja ietekmē ieķeras vai pārrauj elektrolīniju vadus. Situācija elektroapgādē būs mainīga, jo, lai noņemtu elektrolīniju vados ieķērušos koku zarus vai iegāztos kokus, elektroapgāde klientiem ir jāpārtrauc, kā arī sniega dēļ piekļuve pie bojātiem elektrolīniju posmiem ir apgrūtināta, kas palielina sarežģītāko elektrotīkla bojājumu novēršanas laiku. AS „Sadales tīkls” operatīvais personāls diennakts tumšajā laikā veica bojājumu lokalizēšanu un organizēja pārslēgumus elektrotīklā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu klientu elektroapgādi, savukārt šodien tiek veikts darbs, lai noņemtu kokus un to zarus no elektrolīniju vadiem, savienotu trūkušos elektrolīniju vadus.

Iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un piesardzīgiem gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Jāatceras, ka sniega un spēcīga vēja ietekmē elektrolīnijā var iegāzties koks, vai ieķerties vēja nests zars, pārraujot elektrolīniju vadus un radot apdraudējumu iedzīvotāju dzīvībai. AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus, redzot bīstamu situāciju - ja elektrolīnijās ir iekrituši koki un zari vai zemē redzams pārrauts elektrolīnijas vads, netuvoties notikuma vietai, bet nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka iedzīvotāji par reģistrēto elektrotīkla bojājumu, elektroapgādes traucējumiem, kā arī plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku, tiek informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību, tādējādi klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”, lai pieteiktu bojājumu. Operatīvie paziņojumi par elektroapgādes traucējumiem īsziņas veidā vai e-pasta vēstulē tiek sūtīti uz uzņēmuma datubāzē reģistrēto lietotāju kontaktinformāciju.

AS „Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā. Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometri.