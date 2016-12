Pieturēs arī Ikšķilē

Ņemot vērā pasažieru ierosinājumus, no 2017.gada 1.janvāra maršruta Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna autobuss, kas no Madonas izbrauc plkst.19.05, pasažierus izlaidīs un uzņems arī pieturvietā Ikšķile. Šajā pieturā autobuss apstāsies plkst.21.40. Savukārt no 3.janvāra maršruta Rīga–Madona–Lubāna autobusam, kas no Lubānas izbrauc plkst.4.00, tiks samazināts braukšanas laiks posmā Ozollejas–Ogres šoseja, lai autobuss galapunktā Rīgā paspētu ierasties laikus.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.