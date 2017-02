Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžetā plānots 5% ieņēmumu palielinājums

Skrīveru novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 837 263 eiro apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā pirms gada apstiprinātā summa, lēmuši Skrīveru novada domes deputāti. Summa gan ir par 4% mazāka nekā 2016.gada ieņēmumu izpilde.

Savukārt kopbudžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem plānoti 3 909 174 eiro jeb 1053 eiro uz vienu Skrīveros deklarējušos iedzīvotāju. Līdz ar pamatbudžeta ieņēmumiem 3 837 263 eiro apmērā summā iekļauti arī speciālā budžeta ieņēmumi 71 911 eiro. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu - 631 253 eiro - no 2016.gada pašvaldībai pieejamie finanšu resursi 2017.gadā plānoti 4 540 427 eiro apmērā.

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu - 51% jeb 1 967 257 eiro - veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Nekustamā īpašuma nodokli plānots iekasēt 146 491 eiro apmērā, kas ir 4% no kopējiem Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, procentuāli pret 2016.gadu par 7% vairāk nekā gada sākumā plānotie, bet par 14% mazāk nekā izpilde.

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Maksājumos no valsts un citām pašvaldībām plānots saņemt 1 107 711 eiro.

Pašvaldības 2017.gada kopbudžeta izdevumi bez pamatkapitāla palielināšanas un atmaksājamām kredītsaistībām plānoti 4 314 627 eiro apmērā.

Vispārējo valdības dienestu nodrošināšanai paredzēti 256 449 eiro jeb 6,1% no kopējiem izdevumiem, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - 16 123 eiro jeb 0,4%.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017.gadā plānots tērēt 632 700 eiro jeb 15% no izdevumu summas. Kā primārais teritorijas apsaimniekošanā ir ceļu infrastruktūras sakārtošana Skrīveru novadā, tāpēc gadu no gada pašvaldība pēc iespējas vairāk novirza līdzekļus satiksmes infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pašvaldības ceļu tehnisko stāvokli un savstarpējo sasniedzamību, skaidroja pašvaldība. Šogad pašvaldība no saviem līdzekļiem ir ieplānojusi izlietot autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai 186 162 eiro, rekonstruējot Dzelzceļnieku ielu, labiekārtojot stāvlaukumu pie pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis", ierīkojot "gulošos policistus".

Atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām 2017.gadā paredzēti 334 190 eiro jeb 7,9%. Šajā sadaļā ir ietverts finansējums Skrīveru bērnu bibliotēkai, Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkai, Skrīveru kultūras centram, handbolam, pensionāru biedrībai, tūrisma un sporta pasākumiem, pašdarbības kolektīviem un reliģijai. 2017.gadā ieplānots finansējums kultūras centra vīriešu tualetes remontam, ekrāna un projektora iegādei skatītāju zālē, skatuves griestu siltināšanai, grāmatu un periodikas iegādei un citām iecerēm. Pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi arī Skrīveriem nozīmīgu, jau par tradīciju kļuvušu pasākumu organizēšanai. Lai mudinātu ikvienu Skrīveru iedzīvotāju nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, pašvaldība paredzējusi finansējumu dažādu sporta aktivitāšu nodrošināšanai.

Vislielākais izdevumu apjoms iepriekšējos gados un arī 2017.gadā tiks tērēts izglītībai. Kopējā izdevumu daļa ir 1 880 864 eiro jeb 44,6% no pamatbudžeta. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolu un bērnudārzu ēku uzturēšanu un remontu, kā arī bērnu ēdināšanu un skolēnu pārvadājumus. Šajā izmaksu sadaļā uzskaitīti arī uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām par skolēnu apmācību, transfertus sporta skolai un izglītības pārvaldei.

Arī 2017.gadā, tāpat kā iepriekš, no pašvaldības budžeta tiks apmaksāta un no vecākiem neiekasēs maksu par ēdināšanu tiem bērniem, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pašvaldība paredz līdzekļus 5.-9.klašu skolēnu brīvpusdienu apmaksai 1,42 eiro apmērā, kopsummā 30 000 eiro. No valsts budžeta tiek apmaksātas pusdienas 1.-4.klašu skolēniem.

Ir ieplānoti izdevumi kompensācijai par transporta biļetēm skolēniem, kuri apmeklē Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu un kuru dzīvesvietas ir deklarētas ne tikai Skrīveru novadā, bet arī citās pašvaldībās, stipendijām 9.-12.klašu skolēniem un autovadītāju apliecības iegūšanai 12.klases skolēniem.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola šogad tiks pie jaunām akustiskām klavierēm, divām vijolēm, kahola, bungu šķīvjiem un šogad budžetā lūgusi līdzekļus arī jaunu ergonomisku skolēnu krēslu un galdu iegādei. Arī Upīša Skrīveru vidusskola paredzējusi jaunu akustisko klavieru iegādi, jo klavieres, kuras izmanto mācību stundu nodrošināšanai, kalpo jau no 1988.gada. Vidusskola un bērnudārzs "Sprīdītis" turpinās iegādāties skolēnu galdus un krēslus ar regulējamiem augstumiem un citas grupu un garderobju mēbeles, bet pirmsskolas izglītības iestāde "Saulēni" izvēlējās nomainīt 20 bērnu gultiņas. Pirmsskolas izglītības iestādes paredzējušas iegādāties jaunu inventāru rotaļu laukumiem un labiekārtot rotaļu laukumus.

Tāpat pašvaldība budžeta iespēju robežās plāno uzlabot izglītības iestāžu ēku un objektu tehnisko stāvokli un drošību, veikt iekštelpu remontus, aprīkojuma modernizāciju, nolietoto inženierkomunikāciju un sadzīves tehnikas nomaiņu.

2015.gadā dome lēma, ka Skrīveru Mūzikas un mākslas skola tiks pārcelta no telpām Andreja Upīša ielā 1 un Daugavas ielā 88a uz vienu ēku - skolas internātu Daugavas ielā 85, kur 2016.gadā tika nomainīts jumts un veikti nepieciešamie darbi, lai sekmīgi varētu veikt iekštelpu pārbūvi no dienesta viesnīcas par Mūzikas un mākslas skolu, veikta tehniskā projekta izstrāde un citi sagatavošanas darbi. 2017.gadā ir paredzēti 280 398 eiro telpu rekonstrukcijai. Savukārt Skrīveru vidusskolas stadiona rekonstrukcijai 2016.gadā bija paredzēti līdzekļi tehniskā projekta izstrādei, bet 2017.gadā Skrīveru novada dome plāno ņemt aizņēmumu stadiona rekonstrukcijai.

Sociālajai aizsardzībai šogad paredzēti 1 088 887 eiro, kas ir 26% no visiem izdevumiem. Lielu daļu no šajā nozarē ieplānotajiem līdzekļiem aizņem Skrīveru novada pašvaldības aģentūras Sociālā aprūpes centra "Ziedugravas" budžets. Sociālajiem pabalstiem Skrīveru novada iedzīvotājiem 2017.gadā ieplānoti 118 747 eiro, saglabājot visus iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidus.

2016.gadā Skrīveru novada dome iesniedza projektu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā daudzfunkcionāla sociālā pakalpojuma centra izveidei Skrīveru novadā. Projekta plānotajās aktivitātēs ir paredzēti pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācības sociālo pakalpojumu profesionāļiem, kā arī ēkas Daugavas ielā 85a renovācija centra izvietošanai. 2017.gadā pašvaldība plāno izstrādāt tehnisko projektu, lai pozitīva lēmuma gadījumā 2018.gadā varētu sākt projekta realizāciju, tajā skaitā ēkas renovāciju.

Tāpat Skrīveru novada dome turpinās norēķināties par 15 aizņēmumiem Valsts kasē, kam plānoti 209 000 eiro.

Neatmaksātais aizņēmuma pamatsummas atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir 1 978 596 eiro. 2017.gadā saistības beigsies par vienu aizņēmumu, 2018.gadā par diviem aizņēmumiem un 2020.gadā par vienu aizņēmumu.

Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumus Skrīveru vidusskolas stadiona pārbūvei orientējoši 687 615 eiro un autobusa iegādei orientējoši 60 000 eiro.

Ņemot vērā, ka iepriekšējo trīs gadu periodā aizņēmumi netika ņemti, kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem ir 7,05%.