Svētki beigušies: Aizkraukles egles pārvērtības

Šonedēļ Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā tika sazāģēta skaistā, kuplā egle. Visi svētki reiz beidzas, un no egles palika pāri tikai “asaka” — vispirms nozāģēja zarus, pēc tam sazāģēja stumbru.

Kur pēc tam paliek koksne? “Staburags” to jautāja Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Eināram Zēbergam. Viņš gan konkrēti nevarēja atbildēt, jo tas esot pašvaldības uzņēmuma “Lauma A” ziņā. “Varbūt Jāņu ugunskuram,” sacīja izpilddirektors.

SIA “Lauma A” valdes loceklis Modris Bite skaidro: “Mūsu uzdevums bija egli un zarus no centrālā laukuma novākt, un mēs to izdarījām. Tā kā pašvaldība nav noteikusi prasības koksnes izmantošanai, to paredzēts kā malku sadedzināt krāsnī “Laumas A” bāzes apsildīšanai Jaunceltnes ielā.”