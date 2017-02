Uz Aizkraukli kursēs sirds veselībai veltīts RSU Veselības ekspresis

Piektdien, 10. februārī, plkst. 9.47 no Rīgas uz Aizkraukli dosies nu jau tradicionālais AS Pasažieru vilciens un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības ekspresis, kurā medicīnas studenti un rezidenti veiks dažādas veselības pārbaudes un konsultēs pasažierus par sirds veselību. Sirds un asinsvadu slimības vēl aizvien ir Latvijā izplatītākais nāves cēlonis ar mirstību, kas divkārt pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus. Lai pēc iespējas plašāk dalītos ar šo ziņu, Veselības ekspresim pievienosies arī RSU Komunikācijas fakultātes studenti un studentu medija “Skaļāk!” pārstāvji, kas veidos sižetu par akciju.

RSU rezidentūras students Matīss Karantajers uzsver, ka vislabākā sirds slimību riska faktoru novēršana ir profilakse un savlaicīga diagnostika. “Ļoti svarīgi ir saprast, ka tādas vienkāršas lietas kā pareizs uzturs, regulāras fiziskas aktivitātes, asinsspiediena un citu veselības rādītāju kontrolēšana var būtiski mazināt saslimšanu ar sirds un asinsvadu slimībām. Veselības ekspresī atgādināsim cilvēkiem veselīga dzīvesveida pamatprincipus un iedrošināsim sadarboties ar ārstiem.”

Papildus konsultācijām par sirds veselību vilciena pasažieriem būs arī iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa masas indeksu, izmērīt skābekļa daudzumu asinīs un noteikt miegainības un stresa līmeni.

AS Pasažieru vilciens augstu vērtē Rīgas Stradiņa universitātes paveikto, sabiedrības veselībai veltīto akciju padarot par pasažieru iecienītu tradīciju. Pērn četros Veselības ekspreša reisos topošie ārsti konsultēja vairāk nekā 800 cilvēku. Līdztekus ierastajām veselības pārbaudēm, kas pasažieriem pieejamas bez maksas (asinsspiediena mērīšana, ķermeņa masas indeksa, stresa līmeņa un miegainības noteikšana), katram braucienam bija sava īpaša tēma. Topošie ārsti un veselības aprūpes speciālisti stāstīja gan par sirds veselību, gan veselīgu uzturu, gan ādas veselību un sauļošanās riskiem, gan arī plaušu veselību un smēķēšanas kaitīgumu.

10. februārī RSU Veselības ekspresis dosies no Rīgas Centrālās stacijas uz Aizkraukli plkst. 9.47 (vilciena Nr. 808) un atpakaļceļā uz Rīgu dosies no Aizkraukles plkst. 11.38 (vilciena Nr. 6223). Šo RSU Veselības ekspreša reisu informatīvi atbalsta Slimību kontroles un profilakses centrs un Novartis Pharma Services Inc.

Plašāk par akciju RSU Veselības ekspresis:

Sadarbojoties AS Pasažieru vilciens un Rīgas Stradiņa universitātei, akcija RSU Veselības ekspresis notiek jau kopš 2013. gada ar mērķi studentu uzkrātās zināšanas nodot tālāk sabiedrībā, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un rūpes par savu un līdzcilvēku veselību. Šogad Veselības ekspresis iecerēts arī maijā, jūlijā un novembrī, katru no reisiem veltot savai īpašai tēmai.



Par Rīgas Stradiņa universitāti:

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi – 2015. gadā tā atzīmēja 65. dibināšanas gadadienu un 25 gadus ārvalstu studentu uzņemšanai. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām jau 16 gadus ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 8278 studenti, to skaitā, 1918 ārvalstu studenti no 53 valstīm. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājas lapā www.rsu.lv. Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu medijā „Skaļāk” – http://skalak.rsu.lv/.