Par veselību jādomā arī tad, ja ar to viss ir kārtībā

Pasaules pretvēža dienā (4. februāris) atgādina onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, aicinot rūpēties par sevi un ievērot dažus vienkāršus padomus, lai mazinātu risku saslimt ar vēzi. Arī tad, ja slimība cilvēku skārusi, ir vērts vēl rūpīgāk ņemt vērā ieteikumus un palīdzēt savam organismam veseļoties.

1. Ēd veselīgi! Uzturā lieto vairāk dārzeņus un šķiedrvielām bagātus produktus, mazāk ēdienus, kuros ir “sliktie tauki” (pārsvarā tie sastopami treknā gaļā, margarīnā, kūkās un cepumos), pārmērīgs sāls un cukura daudzums. Neaizmirsti arī, ka Tavam organismam nepieciešams šķidrums – vislabāk, ja slāpes veldzēsi ar ūdeni.

2. Esi fiziski aktīvs un saglabā veselīgu ķermeņa svaru! Fiziskās aktivitātes, kustības var būt ļoti dažādas, un visas tās būs noderīgas – staigā, skrien, nūjo, brauc ar riteni, tīri sniegu, krāmē malku, grāb lapas, uzcītīgi mazgā logus un uzpos māju. Galvenais – kusties! Jo vairāk, jo labāk, jo biežāk, jo vērtīgāk! Savukārt veselīgs ķermeņa svars palīdzēs justies viegli un patīkami.

3. Atsakies no kaitīgiem ieradumiem! Saki “Nē” smēķēšanai un noteikti turies pa gabalu no smēķētāja, jo arī ieelpotie tabakas dūmi kaitē Tavai veselībai. Visi to zina, bet vēlreiz atgādinām “PĀRMĒRĪGA ALKOHOLA LIETOŠANA IR KAITĪGA JŪSU VESELĪBAI”. Ak jā, un jāpiemin arī mūsdienās biežāk sastopamais kaitīgais ieradums – ilgstoša sēdēšana! Arī no tā iesakām izvairīties un labāk izkustēties (skatīt punktu nr.2).

4. Velti pietiekamu laiku miegam un atpūtai! Miegs ir stāvoklis, kurā mūsu organisms atpūšas un uzņem spēkus jaunai dienai. Tieši tāpēc pret miegu vajadzētu izturēties ar cieņu un pateicību. Ja Tev ir grūtības iemigt, pārskati savu ikdienu un padomā, kāds ir Tavs dienas ritms, un vai tajā nevajadzētu ieviest korekcijas. Bieži vien miegu paši sev nozogam ar aktivitātēm, bez kurām varētu arī iztikt.

5. Neļauj stresam kontrolēt savu ikdienu! Mēs dzīvojam ļoti straujā laikmetā, un katrs no mums ikdienā saskaras ar stresu. No stresa tā īsti pat nevar izvairīties, tieši tāpēc ar to jāiemācās tikt galā. Te atkal jāpiemin 2. punkts – kustības ir viens no labākajiem veidiem, kā kontrolēt stresu, vienalga, vai tās būtu pastaigas svaigā gaisā, skriešana vai citas fiziskas aktivitātes. Kādam var palīdzēt arī mūzikas klausīšanās, zīmēšana vai grāmatas lasīšana.

6. Baudi sauli prātīgi – lieto aizsargkrēmu! Saule lielākajai daļai no mums sagādā prieku, tomēr atceries, ka tai ir arī “UV zobi” (UV-ultravioletais starojums), bet pārmērīga starojuma iedarbība ir kaitīga veselībai.

7. Reizi gadā veic profilaktiskās pārbaudes pie ģimenes ārsta! Šādu apskati reizi gadā apmaksā valsts. Profilaktiskās apskates laikā ģimenes ārsts uzklausa pacienta sūdzības, izvērtē veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā nozīmē analīzes. Padoms pirms došanās pie ārsta: apdomā un, vēlams, pieraksti, kuras lietas Tevi satrauc saistībā ar veselību, lai zinātu, ko ārstam vēlies pajautāt vai pateikt. Vizītes laiks ir ierobežots, jo labāk tai sagatavosies, jo vairāk iegūsi.

8. Piedalies valsts organizētajā un apmaksātajā vēža savlaicīgas atklāšanas programmā! Šobrīd šī programma ir veidota, lai savlaicīgi atklātu trīs vēža veidus – zarnu vēzi cilvēkiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem; dzemdes kakla vēzi sievietēm vecumā no 25 līdz 69 gadiem; krūts vēzi sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem. Ja esi kādā no šīm grupām, neatliec vizīti pie ārsta un veic profilaktiskās pārbaudes.

9. Esi pozitīvi noskaņots! Jā, piekrītam, tas izklausās diezgan banāli, bet mūsu – biedrības pieredze rāda, ka tas ir svarīgi. Ne tikai Tu pats jūties labāk, bet arī vide Tev apkārt kļūst gaišāka. Negatīvo informāciju, neapmierinātību un kreņķus lielākā daļa no mums sastop katru dienu, un diemžēl tas ļoti ietekmē pašsajūtu. Dodies dabā, priecājies par labiem notikumiem (arī tad, ja tie nav Tavi labie notikumi), biežāk lasi jokus, klausies mūziku vai palīdzi citiem. Arī tad, ja iet slikti, ar pozitīvu pieeju visas grūtības atrisināt būs vieglāk nekā tad, ja būsi negatīvs un dusmīgs. Mācies pats radīt prieku un negaidi, lai kāds to izdara Tavā vietā!

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” dibināta 2004. gadā, un tā ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. Biedrības mērķis ir aizstāvēt pacientu intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, lai arī Latvijas pacientiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvāku veselības aprūpi. Viena no biedrības darbības prioritātēm ir psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem „Spēka avots” ieviešana un pieejamības nodrošināšana. Kopš 2013. gada „Dzīvības koks” aktivitātes organizē arī Latvijas reģionos – Aizkrauklē, Daugavpilī, Liepājā. „Dzīvības koks” ir Eiropas līmeņa organizāciju „Europa Donna”, „European Cancer Patient Coalition”, „European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups”, “Myeloma Patients Europa” un Eiropas Plaušu vēža pacientu interešu aizstāvības grupas biedrs. Biedrībai „Dzīvības koks” kopš 2005. gada piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.