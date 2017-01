Šodien Aizkraukles pilsēta svin 50 gadu jubileju. Tā ir pilsēta, kuru vairāk nekā 30 gadu arī es saucu par savējo. Lai gan vairākus gadus man bija darbs Ogrē un Rīgā, tā īsti prom no šejienes nekad neesmu bijusi. Ar pilsētu saistītas daudzas jaukas atmiņas un notikumi. Pusaudzes gados ceļš no Mednieku ielas līdz veikalam “Kukulītis” likās bezgalīgi tāls. Ceļš no Jaunceltnes ielas Purvciemā līdz kinoteātrim pilsētas centrā, ja negribējās iet ar līkumu pa Bērzu ielu, veda pa necaurredzama meža taciņām. Tāpat uz skolu. Bet Jaunceltnes ielas 35. nama būvbedres peļķē noslīkušo kurpi tā arī neatradu. Un kur gan bija labākais slidkalniņš, no kura ziemā laisties lejā, sēžot uz skolas somas? Protams, pie tagadējās kafejnīcas “Solo”. Brīnos, kā ne reizi neiebraucām tajā neaizsalstošajā strautā?! Rudenī biju aizstaigājusi līdz “Kalna Ziediem” apskatīt kalnu, no kura skolas laikā laidāmies lejā ar distanču slēpēm. Paraugoties uz to šodien, do­māju — vai, traks, te taču kaklu var nolauzt, bet toreiz pat lēcām pāri tramplīnam, un nekas!

Vecākie pilsētas iedzīvotāji atminas, kā būvēja pirmās pilsētas mājas, ielas, veikalus un iestādes vecajā rajonā — tur, kur sākās toreizējā Aizkraukle. Tā ir vēsture, ko mani vienaudži var apskatīt tikai bildēs. Savukārt mēs esam pieredzējuši pilsētas pārbūvi un jaunā rajona izaugsmi, un tā ir mūsu vēsture, kuras daļa esam arī mēs.

Šis būs bagāts jubileju gads, jo ne tikai pilsēta svin pusgadsimta jubileju. Tādu svinēs Aizkraukles Bērnu un jauniešu centrs, ko toreiz dēvēja par skolēnu un pionieru namu, mūzikas skola un sporta skola, kuras atklāja 1967. gadā. Apaļa jubileja būs vīru korim “Staburags”, kurš dibināts pirms 50 gadiem, bet pie šāda nosaukuma ticis pirms 40 gadiem. 25 gadu jubileju jau pēc nedēļas svinēs Aizkraukles Mākslas skola.

Arī mūsu laikrakstam, kuram tolaik tika dots vārds “Komunisma Uzvara”, šogad 50 gadu. Divdesmit gadus laikraksts iznāca ar šo vārdu, līdz pirms 30 gadiem — 1987. gadā — tika izsludināts konkurss par jaunu nosaukumu, un aptaujā uzvarēja priekšlikums par “Staburagu”. Šajā laikā izdots gandrīz astoņi tūkstoši numuru. Mums dzimšanas diena ir 2. aprīlī, un ir cilvēki, kuri šo laikrakstu lasa no pirmā tā iznākšanas numura. Pateicamies viņiem par uzticību šo gadu garumā. Atzīmējot savu jubileju, atskatīsimies vēsturē un veidosim tādu kā publikāciju retrospekciju — par ko tad “Komunisma Uzvara”, vēlāk “Staburags”, rakstīja pirms 50, 40 un 30 gadiem.